Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Циципас обыграл Дэниэла на старте турнира в Токио

Циципас обыграл Дэниэла на старте турнира в Токио
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) вышел во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв хозяина местных кортов Таро Дэниэла – 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 16 минут.

Пятый номер посева 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов из 1.

За выход в четвертьфинал соревнований греческий теннисист поспорит с победителем пары Жиль Симон (Франция) – Алекс де Минор (Австралия).

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

02 октября 2018 года, вторник. 12:15 МСК
Токио. 1-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
6:1
6:3
 
Таро Дэниэл
Таро Дэниэл
72
Япония
Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену
На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент