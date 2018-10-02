Циципас обыграл Дэниэла на старте турнира в Токио

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) вышел во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв хозяина местных кортов Таро Дэниэла – 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 16 минут.



Пятый номер посева 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов из 1.



За выход в четвертьфинал соревнований греческий теннисист поспорит с победителем пары Жиль Симон (Франция) – Алекс де Минор (Австралия).



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.