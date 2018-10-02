Мойя: рецидив травмы в Акапулько стал тяжелейшим моментом в сезоне для Надаля

Тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Карлос Мойя рассказал о самом тяжёлом моменте для своего подопечного в завершающемся сезоне.



«Думаю, самым тяжёлым моментом стал рецидив травмы бедра Рафаэля перед стартом турнира в Акапулько. Он полностью восстановился от травмы, полученной на Australian Open, но перед самым стартом соревнований в Мексике снова почувствовал дискомфорт.

В результате этого Рафа был вынужден пропустить турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и не имел никакого представления о том, как сложится для него грунтовый сезон. Никто из команды в тот момент не знал, что произойдёт на следующей неделе», – заявил Мойя в интервью Marca.



23 января Надаль получил травму на Открытом чемпионате Австралии и покинул турнир, не доиграв четвертьфинал против хорвата Марина Чилича. Возвращение испанца должно было состояться на турнире в Акапулько в матче против Фелисьяно Лопеса, однако он не смог выйти на корт.