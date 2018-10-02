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Гарсия победила Херцог во втором круге турнира в Пекине

Гарсия победила Херцог во втором круге турнира в Пекине
Теннис / WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Действующая победительница турнира 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Гарсия поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

02 октября 2018 года, вторник. 12:30 МСК
Пекин (ж). 2-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
Полона Херцог
86
Словения
6:7
3:6
 
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
8
Франция
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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