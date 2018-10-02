Медведев и Куреши проиграли матч первого круга парного разряда в Токио

Россиянин Даниил Медведев покинул розыгрыш парного турнира в Токио (Япония), уступив в дуэте с пакистанцем Айсам-Уль-Хак Куреши паре из Нидерландов Робин Хасе / Матве Мидделкоп – 4:6, 3:6. Стоит отметить, что Даниил и Айсам-Уль-Хак впервые сыграли в паре.



На счету Медведева и Куреши 7 подач навылет. Двойными ошибками пара не отличилась. Реализовать хотя бы один из двух имевшихся брейк-пойнтов Медведев и Куреши также не сумели. Победители матча отметились 2 эйсами и 3 реализованными брейк-пойнтами из 8.



Соперниками Хасе и Миддлекопа по матчу второго раунда станут французские теннисисты Жиль Симон и Фабрис Мартен.