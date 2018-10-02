Шарапова назвала самого забавного теннисиста в туре и самые мотивирующие фильмы

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова поучаствовала в небольшом блиц-опросе.



«Самый забавный игрок? Думаю, Новак Джокович. Самой классное место, где мне доводилось играть? Тяжёлый выбор, ведь я играла во многих местах. Думаю, самым престижным является центральный корт на Уимблдоне.



Как я настраиваюсь на матчи? Боксёрские фильмы очень помогают. В них всегда много эмоций, и они сами по себе мощны. Все эти истории, когда ты из неудачника превращаешься в чемпиона. Я не смотрю их слишком часто, но чувствую, что они дают массу энергии», – цитирует Шарапову Tennis World USA.



Напомним, Мария Шарапова, ранее досрочно завершившая сезон, посетит ВТБ Кубок Кремля в качестве почётного гостя.

В. Камельзон: Шарапова дала предварительное согласие участвовать в турнире в СПб