Федерер рассказал о своём первом опыте игры на траве

Первый в истории тенниса восьмикратный чемпион Уимблдона из Швейцарии Роджер Федерер рассказал, о своём дебютных выступлениях на травяном покрытии.



«Впервые на траве я сыграл на Queens Club в 1998 году. Спустя две недели я выступал в квалификации Уимблдона. Каким была моя первая реакция? Хорошей. Я был рад получить возможность сыграть на траве, ведь до того для меня это было что-то типа мечты – проверить себя и свои умения на новом покрытии.

Я сразу же почувствовал, что для меня эта поверхность удобна. Уже после двух первых турниров я понял – трава отлично мне подходит», – цитирует Федерера Tennis World USA.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

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