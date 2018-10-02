Надаль: одно время на Мальорке меня каждый день преследовал один и тот же фанат

Первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль принял участие в блиц-опросе.
– Когда вы поняли, что станете профессиональным теннисистом высокого уровня?
– В 16 лет начал выигрывать матч за матчем за юниорском уровне. Возможно, в тот момент начал понимать.
– Любимая еда?
– Морепродукты.
– Самый смешной игрок в туре?
– Гаэль Монфис.
– Увлечения вне тенниса?
– Люблю спорт вообще. Каждый человек, прикладывающий массу усилий ради успеха, вкладывающий в это страсть и любовь, импонирует мне.
– Самая дикая выходка вашего фаната?
– Помню, как на Мальорке один из фанатов преследовал меня повсюду. Каждый день он проходил 13 километров, чтобы посмотреть на мои тренировки.
Мойя: не исключено, что Надаль больше не сыграет в 2018 году