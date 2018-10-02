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Надаль: одно время на Мальорке меня каждый день преследовал один и тот же фанат

Надаль: одно время на Мальорке меня каждый день преследовал один и тот же фанат
Теннис / ATP

Первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль принял участие в блиц-опросе.

– Когда вы поняли, что станете профессиональным теннисистом высокого уровня?

– В 16 лет начал выигрывать матч за матчем за юниорском уровне. Возможно, в тот момент начал понимать.

– Любимая еда?

– Морепродукты.

– Самый смешной игрок в туре?

– Гаэль Монфис.

– Увлечения вне тенниса?

– Люблю спорт вообще. Каждый человек, прикладывающий массу усилий ради успеха, вкладывающий в это страсть и любовь, импонирует мне.

– Самая дикая выходка вашего фаната?

– Помню, как на Мальорке один из фанатов преследовал меня повсюду. Каждый день он проходил 13 километров, чтобы посмотреть на мои тренировки.

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