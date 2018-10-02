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Вавринка: с нетерпением жду матча с Шаповаловым

Вавринка: с нетерпением жду матча с Шаповаловым
Теннис / ATP

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал выход во второй круг соревнований в Токио. В матче первого раунда экс третья ракетка мира обыграл американца Тейлора Фритца – 6:3, 6:4.

«Думаю, в целом сегодня был достаточно высокий уровень тенниса. Первые матчи на крытых кортах никогда не бывают простыми, но мне удалось отлично подавать, и это повлияло на итоговый результат. С нетерпением жду следующих матчей. В 2015 году я выиграл этот турнир, и это отличная память», – цитирует Вавринку официальный сайт ATP.

Следующим соперником швейцарца станет теннисист из Канады Денис Шаповалов.

«Шаповалов? Думаю, он очень опасный игрок. Денис отлично играет и улучшает свой уровень изо дня в день».

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