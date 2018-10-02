Вавринка: с нетерпением жду матча с Шаповаловым

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал выход во второй круг соревнований в Токио. В матче первого раунда экс третья ракетка мира обыграл американца Тейлора Фритца – 6:3, 6:4.



«Думаю, в целом сегодня был достаточно высокий уровень тенниса. Первые матчи на крытых кортах никогда не бывают простыми, но мне удалось отлично подавать, и это повлияло на итоговый результат. С нетерпением жду следующих матчей. В 2015 году я выиграл этот турнир, и это отличная память», – цитирует Вавринку официальный сайт ATP.



Следующим соперником швейцарца станет теннисист из Канады Денис Шаповалов.



«Шаповалов? Думаю, он очень опасный игрок. Денис отлично играет и улучшает свой уровень изо дня в день».

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.