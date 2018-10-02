Зверев обыграл Баутиста-Агута на старте турнира в Пекине

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутиста-Агута – 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 32 минуты.



Победитель матча 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



За выход в четвертьфинал второй номер посева поспорит теннисистом из Туниса Малеком Жазири.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.