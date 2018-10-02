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Зверев обыграл Баутиста-Агута на старте турнира в Пекине

Зверев обыграл Баутиста-Агута на старте турнира в Пекине
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутиста-Агута – 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 32 минуты.

Победитель матча 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в четвертьфинал второй номер посева поспорит теннисистом из Туниса Малеком Жазири.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

02 октября 2018 года, вторник. 16:45 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
26
Испания
4:6
4:6
 
Александр Зверев
Александр Зверев
5
Германия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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