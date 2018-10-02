Остапенко впервые в карьере не взяла ни гейма в матче турнира WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко провалила поединок второго круга турнира в Пекине, где потерпела поражение от первой ракетки Китая 26-летней Ван Цян со счётом 0:6, 0:6. Таким образом, победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года впервые не взяла ни гейма в матче турнира под эгидой WTA.

Беспроигрышная серия Ван Цян длится с января (на прошлой неделе она дошла до полуфинала в Ухане, где не смогла доиграть поединок из-за травмы). Ей удалось выиграть матч уровня WTA без потери гейма третий раз в карьере. За выход в четвертьфинал китаянка поспорит с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Александра Саснович (Беларусь).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп.