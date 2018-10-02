Федерер: Джокович может конкурировать на более высоком уровне

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отметил последние успехи сербского теннисиста Новака Джоковича, который в 2018 году выиграл два турнира «Большого шлема» подряд – Уимблдон и Открытый чемпионат США.



«Несколько лет назад, в свои лучшие годы, Джокович был практически непобедимым. Не думаю, что, восстановившись после травмы, он уже показал свой лучший теннис.



Приятно видеть, как после повреждений вернулись Вавринка, Раонич, Нисикори и Маррей. В последние годы все они попадали в лазарет. Сейчас мужской теннис находится на высоком уровне.



Можно ли сравнивать Джоковича и Сампраса, 14-кратных победителей ТБШ? Они очень разные», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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