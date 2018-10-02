Поражение Остапенко, победа Стивенс и Кербер — в обзоре матчей турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 12-м номером, не смогла пробиться в третий круг, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Американка Слоан Стивенс легко одолела Чжэн Сайсай из Китая (WC) со счётом 6:1, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут.

Немка Анжелика Кербер, получившая третий номер посева, также вышла в 1/8 финала, в двух сетах обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 1 час 22 минуты.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».