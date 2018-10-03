Чилич: ещё есть время, чтобы как следует настроиться на старт турнира в Шанхае

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, прокомментировал своё поражение на старте соревнований от немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (1:7).

«Мне необходимо проанализировать этот матч со своей командой и понять, что я делал хорошо, а где мог сыграть лучше. До следующего поединка в Шанхае осталось пять-шесть дней. У меня есть время, чтобы потренироваться и настроиться психологически.

Настал конец сезона, сейчас идут крупные турниры. Нужно готовиться и вступать в борьбу с первого матча", — цитирует Чилича официальный сайт ATP.

Открытый чемпионат Японии с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году турнир выиграл бельгиец Давид Гоффен.