Стивенс: попадание на Итоговый чемпионат станет вишенкой на торте

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под девятым номером, поделилась впечатлениями от победы во втором круге над представительницей Китая Чжэн Сайсай со счётом 6:1, 6:3.

«Я была очень довольна своей победой в стартовом раунде. Я впервые за три года выиграла свой первый матч в Азии. Вы сами видите, как нелегко мне здесь приходится. Здорово, что в этот раз я уже выиграла два матча подряд и набрала ход. Сейчас важен каждый поединок. Я постараюсь одержать как можно больше побед.

Если мне удастся попасть на Итоговый чемпионат, это будет прекрасным достижением. Но достичь этой цели нелегко. Конечно, я провожу отличный сезон, но попадание в Сингапур станет вишенкой на торте. Если не смогу пробиться на Итоговый чемпионат, есть турнир в Чжухае, так что всё нормально", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

В третьем круге Стивенс сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.

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