Чжэн Сайсай: мне нужно время, чтобы адаптироваться к игре со Стивенс

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай прокомментировала своё поражение от американки Слоан Стивенс во втором круге турнира в Пекине (Китай) со счётом 1:6, 3:6.
«Думаю, в целом я играла не очень хорошо. Я чувствовала, что раньше Слоан играла в более быстрый теннис, а сегодня она чаще использовала вращение и действовала медленнее. Я допустила много невынужденных ошибок. Мне было сложно контролировать мяч, я колебалась и старалась адаптироваться к темпу игры.
Затем мы стали проводить больше розыгрышей на задней линии. Не думаю, что в этом компоненте у меня было преимущество. Мне нужно время, чтобы адаптироваться к игре со Стивенс", — приводит слова Чжэн Сайсай официальный сайт тура.
В третьем круге Стивенс сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.
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