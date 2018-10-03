Ван Цян — о разгроме Остапенко: я не делала ничего особенного

Китайская теннисистка Ван Цян поделилась впечатлениями от победы над представительницей Латвии Еленой Остапенко во втором круге турнира в Пекине (Китай) со счётом 6:0, 6:0.

«Я не делала ничего особенного. Думаю, это соперница сделала мне подарок. Она просто отдавала мне геймы. Елена допускала слишком много ошибок, в том числе на подаче. Ей было нелегко.

Я не хотела принимать никаких неоправданных решений, потому что в любой момент соперница могла вернуться в игру. Когда сражаешься за каждое очко, это тоже является проявлением уважения.

Мне также было непросто. Физиотерапевт накануне просил меня пробежать несколько метров, но я была вынуждена остановиться. Я не знала, смогу ли выйти на корт, сомневалась. Теперь я постараюсь восстановиться и завтра оценю своё состояние", — цитирует Ван Цян официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Ван Цян поспорит с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Александра Саснович (Беларусь).

Остапенко не взяла ни одного гейма в матче с Ван Цян на турнире в Пекине