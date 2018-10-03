Кар. Плишкова победила Саснович во втором круге турнира в Пекине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под седьмым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.



Каролина 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Плишкова поспорит с китаянкой Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов.



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Кар. Плишкова стартовала на турнире в Пекине с победы над Стосур