Кирьос обыграл Нисиоку, де Минор – Симона в первом раунде турнира в Токио

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв хозяина местных кортов Йосихито Нисиоку – 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час и 16 минут.



Австралиец 20 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в четвертьфинал соревнований Кирьос поспорит с восьмым сеяным из Франции Ришаром Гаске.



В параллельном матче первого раунда соревнований соотечественник Кирьоса Алекс де Минор в трёх партиях оказался сильнее француза Жиля Симона – 6:7 (167), 7:6 (7:5), 6:2.



На счету де Минора 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейков из 13. Симон отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами. Следующим соперником австралийца станет пятый номер посева из Греции Стефанос Циципас.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.