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Кирьос обыграл Нисиоку, де Минор – Симона в первом раунде турнира в Токио

Кирьос обыграл Нисиоку, де Минор – Симона в первом раунде турнира в Токио
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв хозяина местных кортов Йосихито Нисиоку – 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час и 16 минут.

Австралиец 20 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в четвертьфинал соревнований Кирьос поспорит с восьмым сеяным из Франции Ришаром Гаске.

В параллельном матче первого раунда соревнований соотечественник Кирьоса Алекс де Минор в трёх партиях оказался сильнее француза Жиля Симона – 6:7 (167), 7:6 (7:5), 6:2.

На счету де Минора 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейков из 13. Симон отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами. Следующим соперником австралийца станет пятый номер посева из Греции Стефанос Циципас.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

03 октября 2018 года, среда. 06:00 МСК
Токио. 1-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
Ник Кирьос
27
Австралия
7:5
   7
7:6
3   
 
Йосихито Нисиока
Йосихито Нисиока
95
Япония
03 октября 2018 года, среда. 06:00 МСК
Токио. 1-й круг
Матч окончен
Жиль Симон
Жиль Симон
29
Франция
   7
7:6
1   
   5
6:7
7   
2:6
Алекс де Минор
Алекс де Минор
38
Австралия
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