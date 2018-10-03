Лайович обыграл Димитрова в матче второго круга турнира в Пекине

Сербский теннисист Душан Лайович пробился во третий круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв третьего сеяного из Болгарии Григора Димитрова – 6:4, 2,6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 53 минуты.



Победитель матча 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.



За выход в полуфинал соревнований Лайович поспорит с победителем пары Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) – Маттео Берреттини (Италия).



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.