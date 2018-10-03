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Раонич сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Токио

Раонич сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Токио
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич (6) вышел в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв хозяина местных кортов Йосуке Ватануки – 6:3, 7:6 (7:2).Продолжительность противостояния составила 1 час и 25 минут.

Шестой номер посева 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов и 2 двойные ошибки. Единственную возможность взять подачу канадца Ватануки не реализовал.

За выход в полуфинал соревнований категории «АТР 500» Раонич поспорит с теннисистом из России Даниилом Медведевым.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

03 октября 2018 года, среда. 11:45 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Йосуке Ватануки
Йосуке Ватануки
273
Япония
3:6
   2
6:7
7   
 
Милош Раонич
Милош Раонич
20
Канада
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