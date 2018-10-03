Кирьос: всегда тяжело играть против любимчиков публики

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал свой успешный старт на соревнованиях в Токио. В матче первого круга он оказался сильнее японца Йосихито Нисиоки – 7:5, 7:6 (7:3).



«Было очень непросто. Очевидно, что Йосихито чувствовал большую уверенность после победы в Шэньчжэне на прошлой неделе. К тому же он играл перед домашней публикой и, вероятно, с нетерпением ждал сегодняшний матч. Думаю, матч получился отличным. У него был шанс во второй партии, но я был готов к этому – всегда непросто играть против местных любимчиков публики.



Игра в помещении отличается от матчей под открытым небом. Теннис здесь более быстрый, что положительно сказывается на моём теннисе. Мне всегда приятно возвращаться в Токио – ещё на юниорском уровне я выигрывал здесь не один турнир», – цитирует Кирьоса официальный сайт ATP.



Следующим соперником Кирьоса станет восьмой номер посева из Франции Ришар Гаске.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.