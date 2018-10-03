Чжан Шуай отдала всего три гейма Бабош во втором круге турнира в Пекине

Китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Чжан Шуай 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине 29-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 45-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, посеянной под третьим номером.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Чжан Шуай назвала три места, которые стоит посетить в Китае