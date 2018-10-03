Роджер Федерер сыграет против Серены Уильямс на Кубке Хопмана — 2019

Состоялась жеребьёвка Кубка Хопмана – командного выставочного турнира, который пройдёт в первых числах 2019 года в австралийском городе Перте.



В группу А попали сборные Франции, Испании, Германии и Австралии. Состав группы B выглядит следующим образом: Швейцария, США, Великобритания, Греция.



Помимо одиночных матчей формат соревнований включает в себя один поединок в смешанном разряде. Учитывая то, что лидерами сборных США и Швейцарии станут Серена Уильямс и Роджер Федерер соответственно, зрители увидят матч, в котором одни из самых титулованных теннисистов в истории сойдутся друг против друга. Партнёром Роджера станет Белинда Бенчич, тогда как в паре с Сереной сыграет Фрэнсис Тиафо.



Ранее Серена Уильямс заявила о желании сыграть в миксте с Роджером Федерером.

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