Медведев обыграл Клижана и вышел в 1/4 финала турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Токио (Япония). В матче второго раунда Даниил в двух сетах нанёс поражение представителю Словакии Мартину Клижану – 6:4, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час и 28 минут. Медведев, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, выполнил 7 эйсов, реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов и допустил 3 двойные ошибки. Его соперник 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка. Эта встреча стала для соперников первой в истории их личных противостояний.



За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с победителем пары Милош Раонич (Канада, 6) – Йосуке Ватануки (Япония).

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.