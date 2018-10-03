Осака впервые сыграет на турнире в Сиднее

Действующая победительница Открытого чемпионата США японская теннисистка Наоми Осака подтвердила своё участие в турнире в Сиднее (Австралия), который пройдёт с 6 по 12 января 2019 года.

«Я видела Сидней на фотографиях. Это великолепный город, который так хочется посетить. Я слышала много хорошего о турнире от других игроков, которые там выступали ранее. С нетерпением жду возможности впервые сыграть в Сиднее. Надеюсь, смогу получить хорошую игровую практику в преддверии Australian Open», — цитирует Осаку официальный сайт тура.

«После своего мощного выступления на US Open о Наоми стали говорить все. Она — одна из самых интересных теннисисток и интригующих личностей. Мы очень рады, что болельщики в Сиднее получат возможность увидеть её фирменный теннис в Олимпийском парке. После прорыва в Нью-Йорке ей предрекают новые большие свершения. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как она будет реализовывать свой потенциал в Сиднее», — сказал директор турнира Лоуренс Робертсон.

Ранее Наоми подтвердила своё участие в турнире в Брисбене, который пройдёт с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года.