Возняцки победила Мартич и сыграет с Контавейт в 1/8 финала турнира в Пекине

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.



Вторая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Оденсе поспорит с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Возняцки стартовала на турнире в Пекине с победы над Бенчич