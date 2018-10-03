Мыскина: у Касаткиной хорошие шансы на Кубке Кремля, если она отойдёт от болезни

Победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года, бывший капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от выступления россиянок на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 13 по 21 октября.

«Россиянки в последнее время отлично выступают в Москве. У Дарьи Касаткиной хорошие шансы, если она отойдёт от своей болезни. Анастасия Павлюченкова играет хорошо. Надеюсь, что Екатерина Макарова попадёт в основную сетку. Жду победы от наших девушек, им это по силам», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В финале прошлогоднего розыгрыша Кубка Кремля немецкая теннисистка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.