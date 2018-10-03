Иснер, Кольшрайбер, Гоффен и Пуи снялись с «Мастерса» в Шанхае

Американец Джон Иснер, немец Филипп Кольшрайбер, бельгиец Давид Гоффен и француз Люка Пуи отказались от выступления на соревнованиях категории ATP 1000 в Шанхае. Причинами таких решений стали различные травмы, с которыми теннисисты столкнулись на этапе подготовки к турниру.



Их место в основной сетке «Мастерса» займут француз Жереми Шарди, немец Петер Гоевчик и Миша Зверев и голландец Робин Хасе.



Лучшим результатом на минувшем розыгрыше турнира может похвастать Джон Иснер – американец вышел в третий раунд. Немец Кольшрайбер пропускает соревнования второй год подряд.



Соревнования в Шанхае пройдут в период с 8 по 14 октября. Действующим чемпионом «Мастерса» является швейцарец Роджер Федерер.

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