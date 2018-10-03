Ярослава Шведова родила двойню

Теннисистка из Казахстана Ярослава Шведова стала мамой. 31-летняя спортсменка сообщила в социальных сетях, что родила двойню.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шведовой.



Свой последний матч на профессиональном уровне Ярослава провела в конце мая прошлого года, когда уступила украинке Элине Свитолиной в первом круге Открытого чемпионата Франции. В активе казахской теннисистки одна победа на турнирах категории WTA в одиночном разряде и 13 – в парном.

Трижды Шведова играла в четвертьфиналах турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2016 и дважды – на «Ролан Гаррос»). Лучшим результатом теннисистки в рейтинге WTA стала 25-я строчка, на которой она располагалась в конце октября 2012 года. В данный момент Шведова рейтинга не имеет.