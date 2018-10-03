Возняцки: в матче с Мартич я старалась менять темп и действовать агрессивно

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Пекине (Китай) над представительницей Хорватии Петрой Мартич со счётом 7:5, 6:3.

«Думаю, Мартич играла отлично. Я просто старалась сохранять концентрацию, доставать как можно больше мячей, менять темп игры и действовать агрессивно, когда появлялась возможность.

Сейчас все игроки сосредоточены на борьбе за попадание на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Я тоже стараюсь добиться этой цели и делаю всё, что в моих силах, чтобы пройти здесь как можно дальше», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Оденсе поспорит с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

«Впереди новый матч. Я постараюсь показать свой лучший теннис. Буду стремиться играть агрессивно», — сказала Возняцки.

Возняцки победила Мартич и сыграет с Контавейт в 1/8 финала турнира в Пекине