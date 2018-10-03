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Шаповалов добыл волевую победу над Вавринкой и вышел в 1/4 финала в Токио

Шаповалов добыл волевую победу над Вавринкой и вышел в 1/4 финала в Токио
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал на турнире в Токио. В матче второго круга канадец, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, в трёх сетах обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку – 4:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 51 минуту. Шаповалов выполнил 7 эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 6 двойных ошибок. Его соперник, занимающий 74-е место в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк. Ранее соперники между собой не встречались.

За выход в полуфинал соревнований Шаповалов поборется с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Жереми Шарди (Франция).

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

03 октября 2018 года, среда. 13:15 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
74
Швейцария
6:4
1:6
4:6
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
31
Канада
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