Нисиока: пытался пробивать, как Надаль, но перестал, когда сильно заболел локоть

Японец Йосихито Нисиока рассказал о теннисистах, на игру которых он ориентируется с детства.



«Когда мне было семь или восемь лет, я любил смотреть матчи Рафаэля Надаля. Первое время я даже пытался пробивать в его стиле, но потом у меня начал сильно болеть локоть, и я перестал это делать. У меня не так много мышц, как у испанца.



Потом я начал ориентировать на игру Фернандо Вердаско. Всё закончилось, когда я переехал в США в академию Ника Боллетьери. Он посоветовал мне наблюдать за Марсело Риосом. Я не так много знал о нём в то время, но был в восторге от просмотра матчей с его участием. По сей день Риос является моим героем, и я всё ещё могу многому научиться у него», – цитирует Нисиоку официальный сайт ATP.



Марсело Риос – чилийский теннисист по прозвищу Китаец. Экс первая ракетка мира и финалист Australian Open — 1998. Риас – единственный теннисист, возглавлявший рейтинг ATP, не выиграв на протяжении карьеры ни одного турнира «Большого шлема». Завершил профессиональную карьеру в апреле 2004 года.