Джокович и В. Уильямс сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби в декабре

Серб Новак Джокович и американка Винус Уильямс подтвердили своё участие в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 27 по 29 декабря 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований.

В 2017 году победителем мужского турнира в Абу-Даби стал южноафриканский теннисист Кевин Андерсон В финале он в двух сетах обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Андерсон начал соревнования с победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:3, 7:6), затем в полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима (7:6, 6:4). Баутиста-Агут на старте турнира победил россиянина Андрея Рублёва (7:5, 6:2), а затем выиграл матч из одного сета у британца Энди Маррея (6:2).

30 декабря прошлого года на турнире Mubadala World Tennis Championship впервые был проведён женский матч. Елена Остапенко из Латвии обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 3:6, [10:5].