Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде. В матче второго круга соревнований Павлюченкова и Севастова в двух сетах уступили четвёртой паре соревнований, бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс, со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 13 минут. Павлюченкова и Севастова реализовали 5 из 7 возможных брейк-пойнтов, ни разу не подав навылет и не допустив двойных ошибок. На счету Мертенс и Схурс ни одного эйса, 1 ошибка на подаче и 8 реализованных брейков из 13.

За выход в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде Мертенс и Схурс сыграют с пятыми сеяными, американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке.