Шарапова: самый ложный слух обо мне? Что я беременна

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова сосредоточена на успехе в теннисе и, несмотря на постоянные романы с бой-френдами, считает самыми лживыми слухи о беременности.

«Самый ложный слух обо мне? То, что я беременна. Наверное, случайно.

Самая сумасшедшая вещь, которую делали поклонники? У меня хорошие поклонники, но среди них есть такие, которые делают татуировки с моим именем и моей подписью на своём теле. Я, конечно, благодарна им, но считаю, что они сумасшедшие.

Кто больше всех вдохновляет меня в теннисе? Моника Селеш. Её отношение к игре, страсть, которую она оставляла на корте.

Покупка с первых больших заработков в теннисе? Дом родителям. Небольшой дом», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.