Кирьос: Керретани — мой тренер сейчас

Австралийский теннисист Ник Кирьос сказал, что нанял американца Джеймса Керретани в качестве тренера на время азиатского тура, который начался 3 октября с победы в первом круге турнира в Токио над японцем Йосихито Нисиокой – 7:5, 7:6 (7:3).

“Джеймс — мой тренер сейчас, можете так и написать. Мы работаем уже некоторое время, последние пару недель. Мы многое обсуждали по телефону в последние недели, но начиная с Токио это первая неделя, когда мы официально работаем вместе. Всё идет хорошо», — приводит слова Кирьоса Daily Telegraph.

37-летний Керретани – действующий игрок в парном разряде, на его счету четыре титула АТР. В Токио Кирьос даже сыграл в паре с тренером, но они не сумели преодолеть квалификацию, уступив во втором раунде.