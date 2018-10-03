Кар. Плишкова: очень хочу попасть в Сингапур, такова цель на этот год

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под седьмым номером, прокомментировала победу во втором круге над представительницей Беларуси Александрой Саснович со счётом 6:3, 6:4.

«Сейчас чувствую себя лучше, чем в середине сезона, когда проходили турниры на грунте и траве. Это последние недели сезона, и я понимаю, что осталось сыграть не так много. Поэтому стараюсь играть как можно лучше и выкладываюсь по полной.

Также очень довольна временем, которое провожу со своей командой. Мы веселимся на корте и за его пределами. Это самое важное. Сейчас я очень хочу попасть в Сингапур, такова моя цель на этот год.

Думаю, сегодня я играла уверенно и отлично действовала на задней линии. Подача работала не лучшим образом, но и этого хватило для победы. Я здорово начала матч и быстро повела — 5:0. Затем соперница прибавила, ведь поначалу она очень много ошибалась. Не знаю, может, она нервничала или ей было нелегко из-за солнца", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Плишкова поспорит с китаянкой Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Кар. Плишкова победила Саснович во втором круге турнира в Пекине