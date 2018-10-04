Веснина — о беременности: даже лучшая подруга ещё пару недель назад не знала

Российская теннисистка Елена Веснина, объявившая о своей беременности, призналась, что долгое время хранила эту новость в тайне, а также рассказала о поддержке со стороны мужа.

«Это самый главный, самый счастливый момент в моей жизни. Моей реакцией были слёзы радости. Я рада, что это произошло, и довольна временем, когда это случилось. Приходится нелегко, когда начинаешь думать, что ещё не время заводить семью. Но это всегда происходит вовремя, в нужный момент. Я счастлива, что так всё случилось.

Я готовилось к сезону, планировала сыграть на ряде турниров до конца года, но случилось то, что случилось. Мы держали эту новость в секрете долгое время, даже моя лучшая подруга ещё пару недель назад ничего не знала. Я никому не хотела говорить, но понимала, что все будут задавать вопросы: «Где ты была? Какая у тебя травма?». Я чувствовала, что нужно сделать официальное заявление и не хранить это в тайне весь год. Я обсудила ситуацию с мужем, и мы всё спланировали.

Так приятно было получить поздравления от других теннисисток и читать сообщения о том, что они думали обо мне. Некоторые написали: «Мы так и знали!». Конечно, где-то это было ожидаемо, ведь я три года замужем!

Муж знает, что теннис очень важен для меня. Он всегда поддерживал меня по ходу карьеры. Мы уже больше пяти лет вместе, и он осознает, как много это значит. Сейчас он самый счастливый человек в мире.

Можете спросить у других беременных — мы как шпионы. Ты стараешься прятать округлившийся живот как можно дольше. Но когда уже не получается, то поднимаешь руки со словами: «Ладно, я выхожу из тени». Это прекрасный момент, но всё пройдёт так быстро, что он забудется. Рада, что останутся фото. Я хорошо себя чувствовала, поэтому решила быть креативной и запечатлеть этот момент", — цитирует Веснину официальный сайт тура.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного турнира «Большого шлема» в миксте.