Веснина: надеюсь, люди запомнят меня хорошей спортсменкой и человеком

Российская теннисистка Елена Веснина, объявившая о своей беременности, прокомментировала достижение одной из своих целей — занять первую строчку парного рейтинга WTA, а также рассказала, какую память о себе в туре она хотела бы оставить.

«В последний момент нам удалось подняться на первую строчку рейтинга. Я не думала об этом, считая, что если этому суждено случиться, то так тому и быть. Если же нет, то у меня всё равно будет главный приз. Когда мы с Екатериной поднялись на вершину рейтинга, это стало сюрпризом. Но мы это заслужили. Мы так долго играли вместе и были близки к первой строчке. Всегда что-то мешало: травмы или недостаточное количество турниров. Мы играли только на крупных соревнованиях, а иногда нужно выступать больше, чтобы добиться высокой позиции в рейтинге. Приятно быть первой в чём-то. Мы упорно трудились. Я рада, что это в итоге случилось.

Я следила за матчами сборной России в Кубке Дэвиса, потому что всегда поддерживаю наших ребят. Также слежу за результатами в «твиттере». Из-за разницы во времени в Европе, Америке и Азии приходится нелегко. Мой рейтинг заморозят, так что я закончу год на первой строчке!

Надеюсь, люди запомнят меня хорошей спортсменкой и человеком. Для меня важно такое отношение на корте и за его пределами. Многие девушки понимают это, когда становятся старше. Когда она приближаются к концу карьеры, они осознают больше вещей.

Когда начинаешь играть в туре, то думаешь, что всё легко и не обращаешь внимания на мнение других. Иногда даже ведёшь себя высокомерно. Это индивидуальный вид спорта, и все мы здесь эгоисты, потому что всё делается для нас, и мы получаем внимание, интервью и появляемся на ТВ. Это может не пойти на пользу, поэтому я всегда старалась быть доброй к людям, а они отвечали взаимностью.

Я здорово провела время в туре. У меня много друзей. Я могу назвать самых близких из них, с которым мы можем советоваться. Дома у меня семья, но и WTA стала моей семьёй. Теперь я в ожидании новой главы в своей жизни", — цитирует Веснину официальный сайт тура.