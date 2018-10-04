Макарова и Градецка пробились в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Пекине (Китай) в парном разряде под седьмым номером, пробились в полуфинал, обыграв француженку Кристину Младенович и венгерку Тимю Бабош, получивших первый номер посева, со счётом 6:4, 2:6, [10:5]. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



Екатерина и Люция 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Пекине Макарова и Градецка поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань (3).



Ранее Макарова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.



Турнир завершится 7 октября.

Макарова и Градецка пробились в 1/4 финала турнира в Пекине, отыграв матчбол