Штруфф обыграл Шарди и вышел в 1/4 финала турнира в Токио

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в четвертьфинал турнира в Токио, в трёх партиях обыграв представителя Франции Жереми Шарди – 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 23 минуты.



Штруфф 17 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов и 6 двойных ошибок. Шарди не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх имевшихся.



За выход в полуфинал соревнований немец поспорит с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.