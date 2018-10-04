Андерсон: не успокоюсь до тех пор, пока не квалифицируюсь на Итоговый турнир

Южноафриканец Кевин Андерсон заявил о желании сыграть на Итоговом теннисном турнире в Лондоне.



«На протяжении всего сезона попадание на Итоговый турнир было для меня целью. Большой целью. Сейчас, в октябре, когда сезон уже подходит к концу, я нахожусь в хорошей ситуации, но не успокоюсь до тех пор, пока не гарантирую себе участие на турнире в Лондоне. Существует ещё ряд классных игроков, которые так же, как и я, продолжают бороться за квалификацию.



Мне хотелось бы выиграть ещё несколько турниров в этом году, но и без того, как мне кажется, за минувшие месяцы я сделал серьёзный шаг вперёд, особенно на турнирах «Большого шлема», – цитирует Андерсона официальный сайт ATP.



В данный момент Андерсон занимает восьмое место в чемпионской гонке. На Итоговый турнир попадёт восемь лучших теннисистов по итогам года. Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер и Хуан-Мартин дель Потро уже обеспечили себе место на соревнованиях.