Фучович обыграл Чеккинато и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

Венгерский теннисист Мартон Фучович пробился в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Италии Марко Чеккинато (8) – 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 12 минут.



Венгр совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Подачами навылет Фучович не отличился. На счету его соперника 1 эйс и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника Чеккинато шансов не имел.



За выход в полуфинал соревнований Фучович поспорит с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Фабио Фоньини (Италия).



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

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