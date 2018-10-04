Бертенс в двух сетах проиграла Синяковой в третьем круге турнира в Пекине

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 11-м номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.



Бертенс 4 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Пекине Синякова поспорит с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 2) — Анетт Контавейт (Эстония).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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