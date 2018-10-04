Циципас обыграл де Минора и вышел в 1/4 финала турнира в Токио

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) вышел в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв австралийца Алекса де Минора – 6:3, 5:7, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 23 минуты.



Пятый номер посева 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



За выход в полуфинал соревнований греческий теннисист поспорит с третьей ракеткой соревнований из Японии Кеем Нисикори.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.