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Циципас обыграл де Минора и вышел в 1/4 финала турнира в Токио

Циципас обыграл де Минора и вышел в 1/4 финала турнира в Токио
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) вышел в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв австралийца Алекса де Минора – 6:3, 5:7, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 23 минуты.

Пятый номер посева 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За выход в полуфинал соревнований греческий теннисист поспорит с третьей ракеткой соревнований из Японии Кеем Нисикори.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

04 октября 2018 года, четверг. 08:50 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
6:3
5:7
6:1
Алекс де Минор
Алекс де Минор
38
Австралия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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