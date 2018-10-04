Хачанов: провожу лучший сезон и надеюсь закончить его ещё лучше

Первая ракетка России Карен Хачанов оценил завершающийся сезон как лучший в своей карьере.



«Согласен с тем, что в данный момент провожу лучший сезон, и надеюсь закончить его ещё лучше. Мне запомнился турнир в Марселе, который я выиграл, «Мастерс» в Торонто и все тяжелейшие матчи, которые я провёл на турнирах «Большого шлема».



Также приятно себя ощущать в качестве лидера сборной. Я рад, что смог принести сборной России два очка во встрече с командой Беларуси. Сыграл уверенно и стабильно. Для всех нас этот матч с командой Беларуси был очень сложным, и мы очень счастливы, что именно этим составом смогли принести победу. Это заслуга всей команды – каждого из тех, кто был в составе», – цитирует Хачанова пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».

В данный момент 22-летний россиянин располагается на 24-й строчке в мировом рейтинге ATP.