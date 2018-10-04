Стали известны все участницы Итогового чемпионата WTA в парном разряде

Канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай) в парном разряде в двух партиях обыграли представительницу Польши Алицию Росольскую и американку Эбигейл Спирс со счётом 6:2, 7:5. Официальный сайт WTA сообщает, что этот результат позволил оформить полный список участниц Итогового чемпионата WTA, который пройдёт с Сингапуре с 21 по 28 октября.

На турнире сыграют следующие пары: Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия), Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция), Андреа Главачкова (Чехия) / Барбора Стрыцова (Чехия), Элисе Мертенс (Бельгия) / Деми Схурс (Нидерланды), Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай), Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания), Николь Меликар (США) / Квета Пешке (Чехия), Эшли Барти (Австралия) / Коко Вандевей (США).

В полуфинале турнира в Пекине Дабровски и Сюй Ифань сыграют с россиянкой Екатериной Макаровой и чешкой Люцией Градецкой.

Квитова квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре