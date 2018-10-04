Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Рублёв за час уступил Фоньини в матче второго круга турнира в Пекине

Рублёв за час уступил Фоньини в матче второго круга турнира в Пекине
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил итальянскому теннисисту Фабио Фоньини в матче второго круга соревнований в Пекине (Китай) – 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут.

Россиянин выполнил 4 подачи навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся. На счету его соперника 7 эйсов и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Двойными ошибками Фоньини не отличился.

За выход в полуфинал соревнований Фабио поспорит с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

04 октября 2018 года, четверг. 11:40 МСК
Пекин (м). 2-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
6:4
6:3
 
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
68
Россия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент