Рублёв за час уступил Фоньини в матче второго круга турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил итальянскому теннисисту Фабио Фоньини в матче второго круга соревнований в Пекине (Китай) – 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут.



Россиянин выполнил 4 подачи навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся. На счету его соперника 7 эйсов и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Двойными ошибками Фоньини не отличился.



За выход в полуфинал соревнований Фабио поспорит с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.