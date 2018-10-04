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Хачанов: нахожусь в хорошей форме и приеду на Кубок Кремля мотивированным

Хачанов: нахожусь в хорошей форме и приеду на Кубок Кремля мотивированным
Теннис / Кубок Кремля

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал свою готовность к грядущему Кубку Кремля.

«Сейчас я нахожусь в хорошей форме и на Кубок Кремля приеду мотивированным. Азиатская серия турниров до Москвы всегда непростая — забирает много энергии и сил. Надеюсь, что получится подготовиться и я смогу порадовать российских болельщиков своей игрой дома.

Согласен, что друзья, родственники и другие факторы в Москве могут отвлекать и создать дополнительное давление. С другой стороны, поддержка болельщиков дома гораздо больше. Если приехать в Москву, зная, что у тебя турнир, надо стараться к этому относиться профессионально и делать всё так же, как и на других турнирах. Тогда можно рассчитывать на результат», – цитирует Хачанова пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Розыгрыш мужской серии Кубка Кремля пройдёт в период с 13 по 21 октября.

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