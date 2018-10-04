Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Контавейт

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.



Вторая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Оденсе поспорит с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой (Q).



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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